Maltempo: Borrelli (Verdi), a Napoli danni e incidenti ora basta

- "Ci risiamo, ogni volta è sempre la stessa storia, con il maltempo arrivano danni ed incidenti. Fortunatamente non ci sono state vittime né feriti questa volta ma non possiamo contare sempre sulla buona sorte, occorre prendere delle contromisure". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale campano dei Verdi Francesco Borrelli sul maltempo a Napoli: "Innanzitutto bisogna cominciare con le operazioni più semplici ed immediate, che chiediamo da tempo, come il controllo e la pulizia delle caditoie e la messa in sicurezza di alberature e pali e il rifacimento dei manti stradali. Su questo occorre agire con urgenza, non possiamo assistere a dei disastri ogni qualvolta ci imbattiamo in una giornata di maltempo". E infine: "Le condizioni climatiche estreme a causa dell'inquinamento globale che l'uomo sta portando avanti saranno via via sempre più frequenti e dobbiamo arginare al massimo i danni cercando contemporaneamente di modificare i nostri stili di vita". (Ren)