Abruzzo: zona rossa, per Coldiretti in crisi 8.200 esercizi di ristorazione e quasi 600 agriturismi

- Con la zona rossa in Abruzzo chiudono oltre 8.200 bar, ristoranti e pizzerie e 555 agriturismi con un forte impatto sulle produzioni agricole regionali dall'olio al vino, dai formaggi al tartufo a causa del crollo dei consumi fuori casa e una conseguente fortissima perdita di fatturato. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti Abruzzo sull'impatto delle limitazioni poste alla ristorazione con l'emergenza Covid con un drammatico effetto a valanga sull'intera filiera per il mancato acquisto di alimenti e vino. "Una situazione che - sottolinea la Coldiretti Abruzzo - potrebbe ulteriormente peggiorare nel caso in cui i vincoli al consumo fuori casa si dovessero estendere alle feste di fine anno, con Natale e capodanno alle porte. In Abruzzo, che da domani è ufficialmente zona rossa sono sospese tutte le attività di ristorazione e, quindi, anche la somministrazione di pasti e bevande da parte degli agriturismi, che in regione sono 555 (ultimo rapporto Istat). E' consentita la sola consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze dei locali". (segue) (Gru)