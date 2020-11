Sardegna: mozione M5s in Consiglio regionale, "cure palliative ai malati terminali di Covid"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione "in cui versano i pazienti covid ricoverati negli ospedali sardi è particolarmente grave e meritevole di attenzione. In questo momento ritengo sia fondamentale che le terapie del dolore vengano estese anche a quei malati di Covid che rischiano un'intensificazione dei sintomi che potrebbe essere evitata". Lo ha detto la consigliera regionale del Movimento 5 stelle Desirè Manca, prima firmataria di una mozione che impegna la Giunta e l'assessore alla Sanità ad estendere le cure palliative ai malati di Covid in fase terminale. "La città di Sassari - ha spiegato Manca - la più colpita anche durante questa seconda ondata pandemica, ancora non dispone di un Hospice per malati terminali, che vengono assistiti e curati da un'équipe ospedaliera". "In quasi nove mesi dallo scoppio della pandemia in Italia sino ad oggi sono tante le informazioni acquisite in campo medico che ci permettono di rispondere in modo più adeguato alle esigenze dei malati covid", ha aggiunto l'esponente M5s. (segue) (Rsc)