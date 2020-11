Sardegna: emergenza Covid, firmano il contratto i primi 232 medici assunti dalla Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Regione Sardegna sono 232 i medici già contrattualizzati attraverso l'avviso pubblico, rivolto anche ai medici non specializzati. Le chiamate, dall'elenco di 777 candidati che hanno presentato manifestazione di interesse, proseguiranno sino al reclutamento di cinquecento medici in Ares-Ats; l'elenco potrà essere messo a disposizione anche delle altre aziende del sistema sanitario regionale. Gli incarichi avranno la durata di sei mesi e potranno essere prorogati qualora l'emergenza lo richiedesse. "La Regione – ha spiegato il presidente della Regione, Christian Solinas - mette in campo tutti gli strumenti a disposizione per potenziare il sistema sanitario e rispondere all'emergenza. On le nuove assunzioni dei medici, rafforziamo la prima linea nelle corsie degli ospedali e sul territorio". Già dalla giornata di ieri, successivamente all'esecuzione dei tamponi per l'accertamento di eventuali positività, sono state eseguite le prime visite mediche sul personale e si è proceduto alle prime 29 assegnazioni di incarichi: 16 medici alla Assl di Carbonia e 13 alla Assl di Cagliari, che ora potranno prendere servizio. "Forze nuove che – prosegue il Presidente Solinas – daranno un contributo fondamentale agli ospedali impegnati dall'emergenza in atto per la crescita dei contagi, consentendo, inoltre, di incrementare la nostra capacità di prevenzione della diffusione del virus attraverso il controllo e tracciamento sul territorio". (Rsc)