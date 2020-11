Sardegna: cresce del 9 per cento la produzione 2020 dell'olio Evo sardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cresce del 9 per cento la produzione dell'olio Evo sardo rispetto all'annata del 2019 ma rimane sempre sotto del 45 per cento rispetto alle medie produttive ordinarie. E' quanto emerge, a campagna in corso, dalle nuove elaborazioni di Coldiretti Sardegna sui dati Ismea-Unaprol. Per il 2020 si stima una produzione di 47.600 quintali di olio Evo rispetto ai 43.750 quintali del 2019. Dati leggermente superiori alle medie produttive degli ultimi anni (media 2015 – 2018: 45.890 quintali), ma di gran lunga inferiori rispetto alle medie sarde che si aggirano intorno agli 85.000 quintali (media 2006–2010), in una annata che sarà ricordata per la altissima qualità del prodotto grazie all'ottima fioritura, a condizioni meteo non avverse e ai limitati attacchi della mosca olearia. L'anno scorso la produzione è stata abbondante nel nord Sardegna e disastrosa nel sud. Quest'anno anche il sud sembra recuperare (eccetto Oristano dove le gelate tardive hanno lasciato un pesante segno), mentre nel centro e nord dell'Isola le produzioni tengono pur essendo comunque un'annata di scarica. A livello nazionale la produzione di olio Evo è crollata del 30 per cento e dovrebbe attestarsi, secondo le analisi Coldiretti sulla base dell'aggiornamento previsionale elaborato dall'Ismea e Unaprol, attorno ai 2.550.000 quintali. (Rsc)