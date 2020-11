© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza "trasformano in farsa la nomina del commissario alla sanità in Calabria. A pagarne il prezzo sono i cittadini calabresi che non meritano un governo di presuntuosi incompetenti". Lo scrive su Twitter la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Rin)