Sardegna: percepivano Reddito cittadinanza ma lavoravano in nero su imbarcazioni ad Alghero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I datori di lavoro responsabili, con sede legale anche fuori dalla regione Sardegna, dovranno corrispondere, quale sanzione per l'impiego di lavoratori in nero, 3.600 euro per ogni soggetto trovato a bordo intento a svolgere le mansioni tipiche della rispettiva attività imprenditoriale. Sanzione maggiorata a 4.320 euro nel caso di impiego dei lavoratori risultati anche percettori del Reddito di cittadinanza. I percettori del Reddito di cittadinanza avranno anche conseguenze penali, poiché è scattata nei loro confronti la denuncia per non aver comunicato all'Inps la variazione della propria posizione di impiego e, di conseguenza, il rispettivo reddito personale, rischiando la reclusione da uno a tre anni. (Rsc)