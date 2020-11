Napoli: de Magistris ha augurato buon lavoro ai 22 neoassunti alla partecipata Abc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel cortile di palazzo San Giacomo, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, insieme agli assessori al Personale e al lavoro, Enrico Panini e Monica Buonanno, al commissario di Abc Sergio D'angelo e al presidente della commissione Lavoro del consiglio comunale Vincenzo Solombrino, hanno dato il benvenuto ai 22 neoassunti della partecipata dell'amministrazione Abc, appartenenti alle categorie protette. Dal primo dicembre saranno operativi in diversi ruoli amministrativi. Al termine della cerimonia di firma dei contratti di lavoro l'amministrazione comunale ha espresso a neo lavoratori della partecipata il miglior augurio di lavorare al meglio per il bene della città". L'annuncio in una nota del Comune di Napoli. (Ren)