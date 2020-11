Covid: Covolo (Lega), Veneto coraggioso, al via sperimentazione test fai da te

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata vicentina della Lega, Silvia Covolo, afferma in una nota: "Ancora una volta grazie al presidente Luca Zaia la nostra Regione fa da apripista e la nostra sanità si dimostra all'avanguardia: un test rapido fai da te sperimentato dal Veneto, per la prima volta non solo in Italia, ad aprire questo nuovo capitolo nella lotta contro il coronavirus". Secondo la parlamentare, si tratta di "una sperimentazione coraggiosa che potrebbe davvero cambiare la vita di tutti i cittadini e lo dico con cognizione avendo, purtroppo, contratto io stessa il Covid. Bene presidente Zaia. Con le chiacchiere non si va avanti e in Veneto - conclude Covolo - siamo abituati a lavorare e a fare poche polemiche". (Com)