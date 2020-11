Campania: Ciarambino (M5s), con nuove commissioni ci sarà il rilancio della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo lavorare da subito per essere pronti a uscire rafforzati dalla crisi, vincendo le sfide del futuro prossimo della nostra terra. Le commissioni speciali che abbiamo proposto e istituito vanno esattamente in questa direzione. Per la prima volta in Consiglio regionale si pronunciano i termini "aree interne", facendone oggetto di una Commissione speciale che si occuperà di un territorio per lungo tempo dimenticato, che rappresenta un'ampia porzione della nostra regione e un motore spento della nave Campania". Lo ha dichiarato la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino: "Possiamo lavorare per risolvere le criticità di queste aree, ma anche per esaltarne le enormi potenzialità che non sono mai state valorizzate. L'altra commissione, su Innovazione e la sostenibilità per la competitività e il rilancio delle imprese, è tesa ad affrontare l'altro aspetto della crisi che viviamo, che è quello socio-economico. L'obiettivo è lavorare nella direzione di individuare le nuove opportunità di rilancio del tessuto produttivo campano, grazie a una serie di strumenti e risorse messe a disposizione dalle manovre adottate a livello nazionale ed europeo, a cui le nostre imprese devono poter avere accesso nel migliore dei modi". (segue) (Ren)