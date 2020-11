Sardegna: mozione M5s in Consiglio regionale, "cure palliative ai malati terminali di Covid" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In quest'ottica la Federazione cure palliative (Fcp) e la Società italiana di cure palliative (Sicp) hanno già proposto un documento congiunto che definisce le azioni necessarie affinché a tutte le persone malate, ovunque siano assistite, siano assicurate le cure necessarie a controllare i sintomi e ad evitare la sofferenza inutile. Prescrizioni che si auspica vengano applicate sin da subito ai pazienti affetti da covid in fase terminale anche in Sardegna". "Con la delibera regionale del 15 gennaio 2019 la Regione Sardegna si è già impegnata ad approvare gli indirizzi per il rafforzamento della rete regionale per le cure palliative composta da esperti delle reti locali e del settore – detto ancora Desirè Manca -. Inoltre, è stato dato mandato all'assessore alla Sanità di sottoporre alla giunta una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della rete con eventuali proposte di miglioramento del modello indicato all'epoca". "La tenuta della sanità nella nostra regione è gravemente a rischio – ha concluso la consigliera del M5s -. Medici, infermieri, Oss, ausiliari, operatori del 118, chiunque lavori in ospedale sta facendo i salti mortali. Il sacrificio non riguarda soltanto il livello fisico perciò è essenziale fornire un supporto di tipo psicologico. Questi lavoratori si trovano a contatto con il dolore e la sofferenza umana nella gestione di un'emergenza epocale. Per questo chiedo che venga loro dedicata una corsia preferenziale di accesso all'assistenza psicologica qualora lo richiedano". (Rsc)