Calabria: Sileri su Strada, sarebbe d'ausilio, decisione spetta a più ministeri

- Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute, ritiene che Gino Strada abbia "un'esperienza maturata in decenni di attività", nonché "un'etica di lavoro impressionante, il suo supporto sarebbe d'ausilio anche come eventualmente persona esperta da associare a un commissario. E' chiaro che la decisione sul commissario per la Calabria e su tutta la squadra interessa più ministeri". Sileri lo ha detto a "In Vivavoce" su Rai Radio1.(Rin)