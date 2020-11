Covid: Calabria (FI), grave caos su terapie intensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati e la comunicazione sull'emergenza Covid "continuano ad essere caotici e contraddittori. Ne è un emblema, in queste ore, il grave caos sulle terapie intensive che vede contrapposte le dichiarazioni tranquillizzanti del commissario all'emergenza Arcuri e gli allarmi lanciati dalla comunità scientifica e da chi vive sul campo il dramma sanitario, come gli anestesisti e i rianimatori". Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. "Gli italiani sono sottoposti ad una valanga di messaggi spesso incompatibili, che finiscono inevitabilmente per alimentare confusione in una popolazione già disorientata. E' accaduto sull'ipotesi di lockdown, sulle misure restrittive, sull'affidabilità dell'indice Rt e ora, appunto, accade sulle terapie intensive che in questi mesi avrebbero dovuto essere potenziate al massimo e che, invece, continuano ad essere drammaticamente insufficienti. In queste situazioni il governo dovrebbe riaffermare il primato della politica, facendo chiarezza sulle effettive condizioni del contrasto alla pandemia. E' il caso che venga assunta - conclude Calabria - una iniziativa in questo senso, perché gli italiani non possono continuare a stare sull'ottovolante delle dichiarazioni individuali". (Com)