- Il Consiglio regionale della Campania nella seduta di oggi ha preso atto delle dimissioni del consigliere regionale di “De Luca presidente”, Lucia Fortini, nominata nuovamente assessore all'Istruzione in Campania. Al posto di Fortini entra in Consiglio Diego Venanzoni, primo dei non eletti e attualmente consigliere comunale di Napoli. (Ren)