Piemonte: Regione, assestamento di bilancio, presentati 255 emendamenti

- Sono 255 gli emendamenti all’assestamento di bilancio di cui ieri, in Regione Piemonte, è cominciato l'esame in prima Commissione, presieduta da Carlo Riva Vercellotti. Solo un emendamento è stato presentato dalla maggioranza, tutti gli altri dall’opposizione. Approvati i primi quattro articoli, su cui non pendevano emendamenti, con l’articolo quinto è cominciata l’illustrazione delle proposte dell’opposizione. Negli emendamenti discussi sono stati chiesti incrementi di risorse per l'ambiente, la sicurezza del territorio e le borse di studio universitarie. Proprio su questo argomento è stato chiesto da numerosi esponenti dell’opposizione un confronto con l’assessore competente Elena Chiorino, in modo da poter garantire la copertura di tutte le borse di studio idonee. Per l’assessore al bilancio Andrea Tronzano, prima di un confronto con l’assessore è però necessario approvare l’assestamento in discussione. Per quanto riguarda poi le previsioni di utilizzo del recovery found per il Piemonte, su cui numerosi esponenti dell’opposizione hanno chiesto chiarimenti, l’assessore Tronzano ha annunciato che su questo si terrà una terza Commissione la prossima settimana. Relatrice di maggioranza dell’assestamento è Alessandra Biletta (Fi). Per la minoranza i relatori sono Daniele Valle (Pd), Sean Sacco (M5s) e Marco Grimaldi (Luv). (Rpi)