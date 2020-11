Legge Bilancio: Peluso (Fd'I), fiscalità di vantaggio insufficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella manovra di Bilancio approvata dal Consiglio dei Ministri, la fiscalità di vantaggio è insufficiente e occorre fare molto di più, innanzitutto elevando la percentuale della decontribuzione fino al 50 per cento e alleggerendo in maniera più significativa il peso economico che oggi grava sulle imprese per il costo del lavoro". E' quanto afferma la vice responsabile delle Politiche per il Mezzogiorno di Fratelli d'Italia Gabriella Peluso. "Inoltre – sottolinea Peluso - come da sempre sosteniamo, la fiscalità di vantaggio nel Sud, che è fiscalità di compensazione per le mancate politiche infrastrutturali e per lo sviluppo, va applicata a più ampio raggio coinvolgendo anche le Regioni e gli enti locali in un programma di abbattimento fiscale che è indispensabile, soprattutto per uscire dall'emergenza pandemica e per dare nuova vita alle imprese meridionali e creare le condizioni per attrarre nuovi investimenti e far nascere nuove realtà produttive. La fiscalità di vantaggio, per avere effetti, deve essere strutturale e deve essere accompagnata dalle politiche infrastrutturali per il Sud, investendo sui trasporti e sui servizi, per rendere questa parte dell'Italia attrattiva per nuovi investimenti, ed, inoltre, è fondamentale aprire nuovi mercati per il Sud attraverso la valorizzazione dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. In questo il Governo, sposando il progetto delle 'Vie della Seta', ha fatto esattamente l'opposto, favorendo la Cina alle Regioni del Sud e ai Paesi del Mediterraneo". (segue) (Ren)