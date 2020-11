Covid: tra 1 agosto e 15 novembre forte incremento di casi nella città di Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di ottobre, chiariscono gli esperti, è possibile evidenziare un aumento dei contagi nella classe di età 6-18 anni a causa probabilmente dell'inizio delle attività scolastiche. Nel mese di novembre si osserva un progressivo aumento dell'età media a circa 45 anni e in particolare risulta aumentata notevolmente la percentuale di soggetti nelle due ultime classi di età (61-75 anni e 75+). Nelle ultime due settimane è possibile evidenziare un aumento considerevole del contagio nelle classi di età più avanzate. In particolare rispetto alla fine di ottobre le classi 61-75 e maggiore di 75 anni hanno una incidenza raddoppiata, questo rappresenta un segnale da valutare attentamente a causa del maggiore rischio in questa classe di manifestazioni cliniche dell'infezione e quindi del carico del servizio sanitario (Ren)