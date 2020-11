© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per "favorire la mobilità aerea da e per la regione Sicilia", il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato in tariffe sociali nella legge di Bilancio 2021 "25 milioni per il 2021 e per il 2022". E' quanto si legge in una scheda del Mit. (Rin)