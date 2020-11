Campania: Cammarano (M5s), sbloccare finanziamenti per giovani agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aiutare gli agricoltori in questo periodo difficile non vuol dire solo erogare fondi e sussidi ex novo, ma basterebbe anche solo velocizzare le procedure di finanziamento già approvate. I giovani agricoltori campani, in graduatoria utile già da mesi per l'ottenimento dei finanziamenti del progetto "Integrato Giovani", Psr Campania sono ancora in attesa delle liquidazioni e in particolare quelli della provincia di Salerno per i quali ci segnalano particolari problemi". Lo ha affermato il consigliere regionale M5s Michele Cammarano: ""Ripercorrendo l'excursus storico, ricordiamo che parliamo di una misura il cui bando è stato pubblicato nel lontano 2017 e che, a distanza di più di 3 anni, sta procedendo con enormi difficoltà procedurali e burocratiche. A questo proposito abbiamo interrogato il nuovo assessore all'agricoltura della Regione Campania per capire dove sia il problema. Si tratta di una categoria penalizzata, fatta di piccole e medie imprese che rischiano di non sopravvivere alla crisi attuale e di chiudere i battenti. Dobbiamo arginare questa deriva e proteggere il nostro futuro". (Ren)