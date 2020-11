Campania: M5s, aziende della Terra dei Fuochi sversano rifiuti in Tunisia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due esponenti del M5s hanno proseguito: "In più l'Unione Europea ha adottato il regolamento spedizione dei rifiuti che proibisce l'esportazione di rifiuti tossici o pericolosi verso paesi del Sud del Mondo. Data la gravità della questione, abbiamo chiesto alla Commissione europea quali sono gli strumenti con cui verifica che gli Stati Membri impediscano tali traffici illeciti da zone devastate dalle ecomafie. Inoltre abbiamo chiesto se intenda integrare l'accordo di associazione con la Tunisia di strumenti per fronteggiare l'importazione illecita di rifiuti tossici". Infine Pedicini e Muscarà hanno concluso il loro intervento e hanno affermato: "Alle ecomafie non deve essere più consentito di distruggere i territori, così come è successo in Campania. Da parte nostra, continuiamo a lottare contro questa gestione dei rifiuti che danneggia l'ambiente e la salute". (Ren)