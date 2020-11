Covid: Cantalamessa (Lega), per colpa di De Luca nessuna sospensione contributi per imprese campane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' vergognoso che lo scaricabarile sul colore della regione Campania tra governo e De Luca si traduca nell'ennesimo danno per il popolo delle partite Iva campane. La Regione Campania, appena dichiarata zona rossa, non ha beneficiato della sospensione dei contributi in scadenza oggi a causa dei ritardi di De Luca, anche se tutte le attività restano chiuse. Non bastava la crisi economica che dura da 9 mesi pesando su migliaia e migliaia di famiglie, aziende, attività, partite Iva: ora pure la beffa". Lo ha dichiarato il deputato campano della Lega, Gianluca Cantalamessa: "Il gioco delle tre carte di De Luca sulla comunicazione dei dati degli ospedali e dei positivi ha ritardato l'assegnazione della zona rossa. Poco male se non fosse che la cosa ha creato ulteriori disagi per le attività campane piegate anche dai contributi". (segue) (Ren)