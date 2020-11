Covid: Cantalamessa (Lega), per colpa di De Luca nessuna sospensione contributi per imprese campane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cantalmessa ha dunque aggiunto: "Il 13 novembre l'Inps emetteva una circolare per l'emergenza da Covid 19 e dava disposizioni sulla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi dei decreti legge n 137 e 149. Sospensione che, secondo la previsione dettata dall'articolo 11, comma 2 del decreto legge 149, è destinata a Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano". Quindi ha concluso: "Nella circolare si chiarisce che l'eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province rispetto alle cosiddette zone gialle, rosse, arancioni, non ha effetti per l'applicazione della sospensione contributiva. De Luca abbia ora il coraggio di assumersene la responsabilità". (Ren)