Covid: Borghi (Pd), verificare rischio infiltrazioni malavita distribuzione vaccino

- Le dichiarazioni "rese dal dottor Giovanni Tartaglia Polcini, consigliere giuridico del ministero degli Affari esteri, che rileva il rischio infiltrazioni della malavita organizzata nella distribuzione del vaccino Covid sono estremamente preoccupanti". Lo sottolinea in una nota Enrico Borghi, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera. "Occorre fare subito chiarezza per evitare qualunque tipo di problema. Per questo presenteremo al ministro Di Maio un’interrogazione per sapere se il suo consulente giuridico sa di qualche rischio di infiltrazione della criminalità nella distribuzione del vaccino Covid e se ne è a conoscenza perché non lo comunica immediatamente al commissario per l’emergenza e al capo della protezione civile”, conclude Borghi.(Com)