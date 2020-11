Covid: Magliocca, denunce alla stampa? Regione non deve intimidire ma dare soluzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi è nelle Istituzioni non deve intimidire ma confrontarsi, ascoltare. La denuncia della Regione Campania al programma 'Non è l'Arena' è fuori luogo. De Luca ci ripensi, non è la strada". Così Giorgio Magliocca, presidente della Provincia di Caserta sullo scontro De Luca - Giletti. "La stampa - prosegue Magliocca - quella nazionale e quella locale, sta garantendo - dice - un servizio alla comunità. Ogni segnalazione aiuta a superare i problemi. Da Presidente della Provincia di Caserta confermo le preoccupazioni, i disagi e i disservizi di questa fase. Sono tanti. La Regione metta in campo soluzioni non denunce", conclude. (Ren)