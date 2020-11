Cultura: Ambrosino, Procida tra le finaliste di Capitale 2022,

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una soddisfazione per la comunità perché rappresentiamo la Regione. È un momento grigio per noi e per l'Italia, questa notizia di essere tra i finalisti come capitale della Cultura ci aiuta moltissimo". Lo ha dichiarato il sindaco di Procida Dino Ambrosino intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Ambrosino spiega la reazione alla notizia: "in questa finale rappresentiamo la Regione e proveremo a portare il risultato a casa. I cittadini sono contenti e orgogliosi, anche quei procidani che amano l'isola ma non risiedono stabilmente. Su questo risultato tutti insieme dobbiamo lavorare". Il sindaco spiega la situazione Covid sull'isola e guarda con fiducia al Natale: "da due settimane stanno guarendo i concittadini, i nuovi contagiati sono diminuiti e spero che a Natale saremo più sereni. Ci auguriamo che arrivi il vaccino al più presto. Qui a Procida le attività erano già limitate e la zona rossa ha formalizzato una situazione di fatto. Ci saranno le luminarie sull'isola, non spenderemo grandi cifre ma, serve un segnale di sfiducia e di speranza per un futuro più sereno". (Ren)