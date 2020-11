Legge Bilancio: Peluso (Fd'I), fiscalità di vantaggio insufficiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda gli sgravi fiscali previsti per quattro anni per le assunzioni di under 35 nel Sud, al Governo sfugge una questione grave ed importante – sottolinea la dirigente nazionale del partito guidato da Giorgia Meloni - per fermare l'emorragia di posti di lavoro, scatenata dalle conseguenze economiche della pandemia, occorre una strategia che riguardi anche le assunzioni di persone non più giovani perché , soprattutto nel Sud, sono tantissimi i "padri di famiglia" che hanno perso il lavoro e rischiano di perderlo". "Infine, per quanto riguarda le 2800 assunzioni nella Pa – conclude Peluso – il Governo sembra aver ripreso una delle nostre proposte, che presentammo come "Sud Protagonista", con la quale lanciammo la strategia per giungere a centomila posti di lavoro nella Pubblica amministrazione puntando sulle nuove competenze. Se si metteranno in campo procedure concorsuali semplificate, essa potrà essere concretizzata e finalizzata a colmare i gravi vuoti di organico che penalizzano le pubbliche amministrazioni nel Sud". (Ren)