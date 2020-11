Covid: Piemonte, attivi da oggi 13 hotspot per tamponi rapidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Puntare sui test rapidi per aumentare la potenzialità di screening e diagnosi: da oggi, lunedì 16 novembre, grazie al lavoro della Regione Piemonte e delle Asl, si amplia la platea di cittadini che potranno effettuare, solo ed esclusivamente su prenotazione dei medici di medicina generale, i tamponi rapidi naso-faringei in uno degli hotspot dedicati predisposti sul territorio regionale. In aggiunta al “drive” ad accesso in auto attivo da ieri (sabato 14 novembre) all’Allianz Stadium di Torino, sarà possibile effettuare il test antigenico rapido in altri 12 punti (accessibili a bordo dell’auto o a piedi): Novara (in viale Roma 7) - Vercelli (presso la piastra ambulatoriale, largo Giusti 13) - Orbassano (Torino) presso il Polo didattico universitario regione Gonzole 10 - Avigliana (Torino), Via Sant’Agostino 5 - Carmagnola (Torino) piazza Manzoni 10 - Cavagnolo (Torino) presso il Palazzetto dello sport, via XXIV Maggio 35 - Moncalieri (Torino), Via Vittime di Bologna 20 - Nizza Monferrato (Asti), piazza Garibaldi 14 - Omegna (Vco),via 4 Novembre 294 - Pinerolo (Torino), Viale grande Torino 7, Venaria Reale (Torino) via Don Sapino 152, Borgosesia (Vc), presso l’ospedale in via Ilorini Mo 19. Intanto per i primi due giorni di attività le prenotazioni all’hotspot allestito nel parcheggio dell’Allianz Stadium riguardano cittadini provenienti non solo dalle Asl di Torino (Asl Città di Torino, Asl Torino 3, Asl Torino 4 e Asl Torino 5), ma anche dalle Asl di Alessandria, Asti e Vercelli. (segue) (Rpi)