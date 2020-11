© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Complimenti a Maria Pia Ammirati per la nomina a nuovo direttore di Rai Fiction. Si tratta di una donna colta, una scrittrice di grandissimo livello, una dirigente Rai di lungo corso, capace ed equilibrata. Un grande in bocca al lupo per la nuova avventura, buon lavoro”. Lo dichiara Amedeo Laboccetta, ex deputato di Napoli, presidente di Polo Sud. (Ren)