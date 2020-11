Cultura: cento anni dalla nascita di Michele Prisco, mercoledì partono da Napoli le celebrazioni per lo scrittore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 18 novembre a Napoli partono le celebrazioni per i cento anni dalla nascita dello scrittore Michele Prisco, organizzate dal Comitato nazionale per il centenario, istituito dal Mibact, direzione generale Biblioteche e Diritto d'autore, e presieduto da Carlo Vecce. A partire dalle ore 9.30 all'Università "L'Orientale" si svolgerà la giornata di studio "Michele Prisco tra radici e memoria", organizzata dall'Orientale d'intesa con il Centro Studi Michele Prisco, alla presenza delle figlie Annella e Caterina. In osservanza delle disposizioni vigenti, la partecipazione al convegno avverrà in diretta streaming sulla piattaforma Zoom, è possibile prenotarsi scrivendo a: convegnoprisco2020@gmail.com. Dopo i saluti istituzionali di Rosanna Romano, Roberto Tottoli, Elda Morlicchio, Maria Laudando e Caterina Prisco, la prima sessione del convegno, introdotta dal Presidente del Comitato, si apre con le relazioni di Antonio Saccone, Paola Villani e Guido Cappelli. Ermanno Corsi presiede la seconda sessione, con gli interventi di Patricia Bianchi, Laura Cannavacciuolo, Margherita De Blasi e Francesco D'Episcopo. (segue) (Ren)