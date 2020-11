Sardegna: dalla Regione 10 milioni di euro per mitigare rischio idrogeologico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, nella città di Sassari sono previsti due interventi: sistemazione idraulica dell'alveo del Rio Calamasciu dalla zona industriale "Predda Niedda" alla borgata di Caniga, per 460 mila euro; interventi di mitigazione del pericolo di esondazione e dissesto idrogeologico di un tratto del rio Giuncheddu in località Gioscari Rizzeddu, per 340 mila euro; interventi di messa in sicurezza idraulica della vallata del Fosso della Noce nel centro abitato, per 460 mila euro. Sempre nel sassarese è stata finanziata la progettazione per un intervento nel comune di Aglientu (messa in sicurezza dell'abitato di Vignola Mare con realizzazione del canale scolmatore del Rio La Palma, per 40 mila euro); interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Musuri, per 1,15 milioni di euro; interventi a Viddalba per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Rio Tungoni, per 70 mila euro; interventi a Monti per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti Rii Ciccheddu e Sant'Alvara, per 230 mila euro; opere a Porto Torres per la difesa idraulica dalle inondazioni del rio Mannu, per 500 mila euro. In provincia di Nuoro è stata finanziata la progettazione per un intervento a Orgosolo (interventi di messa in sicurezza e adeguamento canale di guardia e canale tombato a protezione del centro abitato, per 270 mila euro); interventi a Dorgali per la mitigazione del rischio idrogeologico del canale tombato "Viale Umberto", per 300 mila euro; interventi a Urzulei per la messa in sicurezza del tratto scoperto del Rio Serre 'e Coro che attraversa il centro abitato, per 50 mila; due interventi ad Arzana per la messa in sicurezza della strada comunale Argiolaonniga e la realizzazione opere di consolidamento del centro abitato. (segue) (Rsc)