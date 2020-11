Sanità: Polichetti (Fials), riaprire ambulatori per prestazioni urgenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riapertura dell'attività ambulatoriale e intramoenia per i casi urgenti, come visite ostetriche e pazienti oncologici. La richiesta arriva da Mario Polichetti, ginecologo del Ruggi e responsabile aziendale Fials Medici, con una lettera alla direzione sanitaria: "Dopo le istanze di numerosi colleghi – scrive Polichetti – mi permetto di chiedere la riapertura degli ambulatori ospedalieri e dell'attività libero-professionale in regime di intramoenia allargata limitatamente alle prestazioni urgenti in tutte le discipline, nel rispetto delle normative anti-Covid già osservate prima di questo ulteriore blocco. Questa richiesta è motivata dalla necessità di venire incontro all'utenza nei casi di urgenza e indifferibilità della prestazione onde evitare che la stessa vada ad ingolfare i già saturi Pronto soccorso sottraendo risorse per la lotta al Covid 19, oppure si rivolga a strutture private, dirette concorrenti del sistema sanitario pubblico". "Un'istanza - conclude Polichetti - a nome di colleghi in regime di intramoenia che, persistendo il divieto a svolgere la professione privata, si vedono frustrati dal punto di vista sia professionale che economico". (Ren)