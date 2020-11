Campania: Russo (Confcommercio), attività perdono il 50 per cento di fatturato, danno incolmabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le attività ricettive hanno dimezzato il proprio fatturato con perdite del 50 e 60 per cento così come la ristorazione. Il commercio tessile, invece, arriva al 70 per cento in meno rispetto al 2019. Un danno che riguarda tutta la collettività", così ha spiegato Pasquale Russo, direttore generale Confcommercio Campania, ai microfoni di Radio Crc Targato Italia. "Le chiusure causano un notevole danno economico alle imprese e ai lavoratori - continua Russo - l'ulteriore lockdown produrrà a livello nazionale una riduzione di consumi di circa 17 miliardi e mezzo. Per la Campania il danno è incolmabile: l'economia si basa per 2/3 sulle attività commerciali e sul turismo". La Campania è zona rossa. Il rischio fallimento per le attività commerciali è sempre più alto. Il direttore generale di Confcommercio Campania ha così dichiarato in conclusione: "La ripresa delle attività dipende dalla rapidità e dalla quantità di aiuti del Governo. Il sistema bancario ha difficoltà di risposta immediata, le imprese chiedono finanziamenti che stentano ad arrivare". (Ren)