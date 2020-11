Campania: M5s, aziende della Terra dei Fuochi sversano rifiuti in Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la devastazione di un'intera area della Campania, ora i rifiuti tossici prodotti da un'azienda operante nel territorio della Terra dei fuochi vengono esportati anche in Tunisia. Secondo quanto denunciato da un deputato tunisino, recentemente un'azienda attiva in Campania, è stata protagonista di un traffico di rifiuti tossici arrivati nel Paese con un carico distribuito in 282 container. Questi rifiuti pur essendo stati dichiarati materiale plastico, sono in realtà rifiuti tossici". Lo hanno denunciato in un documento l'eurodeputato M5s Piernicola Pedicini e il consigliere regionale campano Maria Muscarà: "I movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e il loro smaltimento sono disciplinati dalla convenzione di Basilea di cui l'Unione Europea è parte e dalla Convenzione di Bamako per l'Unione Africana. Le convenzioni richiedono alle parti di garantire la gestione e lo smaltimento di tali rifiuti con modalità consone dal punto di vista ambientale". (segue) (Ren)