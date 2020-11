Covid: Piemonte, altri 153 ricoveri di cui 6 in terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a 378, in Piemonte, il numero di ricoveri in terapia intensiva di persone positive al Covid-19. Sono 6 in più di ieri. Questo il dato comunicato oggi dall'Unità di crisi della Regione. I ricoverati non in terapia intensiva sono 5074 (+153 rispetto a ieri). Questo incremento non è da considerare in termine assoluto perché include il riallineamento sulla piattaforma dei dati dei ricoveri effettuati negli ultimi 3 giorni, soprattutto nelle strutture private. Quindi, il dato da considerare è la media degli 3 ultimi giorni che si attesta su un aumento di circa 60 ricoveri al giorno, in linea con l’andamento dell’ultima settimana. Le persone in isolamento domiciliare sono 67.488. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.288.923 (+15.902 rispetto a ieri), di cui 686.921 risultati negativi.(Rpi)