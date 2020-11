Covid: Mastella, Benevento non merita zona rossa, de Magistris a Napoli non ha fatto nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono arrivati colpi chirurgici di chiusura. Mi è sembrata irrituale la decisione mentre alcune province interne non hanno nulla a che vedere con il contesto di Napoli". Lo ha dichiarato il sindaco di Benevento Clemente Mastella intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Sulla situazione nel capoluogo sannita Mastella sottolinea: "a Benevento abbiamo 250 contagi in città, 1.400 in tutto nella provincia e 2 morti in una settimana. Siamo in fondo alla classifica come contagio. Avevo già messo in campo varie restrizioni prima della zona rossa sia sulla movida che sul passeggio in centro, a differenza di Napoli, dove nessuno ha fatto nulla, io non sono stato con le mani in mano. Ho adottato misure impopolari ma l'ho per la sicurezza dei miei concittadini". Infine sullo scontro tra De Luca e de Magistris il sindaco Mastella chiarisce: "è sempre una brutta storia quando c'è conflitto tra le istituzioni. Il sindaco di Napoli non ha preso però alcun tipo di misura di fronte a 2.500 contagi. Sono decisioni che doveva prendere lui". (Ren)