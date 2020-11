Covid: Lembo, Capri ha contagi bassi, non meritavamo la zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Capri i contagi sono bassi. Negli ultimi giorni un leggerissimo aumento ma siamo il comune con uno degli indici più bassi. Questa è stata la cosa che abbiamo fatto presente al governatore per evitare la chiusura". Lo ha dichiarato il sindaco di Capri Marino Lembo intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Lembo sostiene che la sua città non meritava le restrizioni: "Capri non meritava zona rossa come negli altri posti dove ci sono stati impegno e sacrificio. Non dovevamo essere trattati come altri comuni che non hanno saputo contenere la situazione. Una premialità bisogna darla perché non è giusto". Sulle scuole e sulla gestione della chiusura il sindaco dell'isola azzurra spiega: "Apprezzo l'ordinanza sulle scuole che prevede una possibile riapertura con gli screening. Bisogna però premiare chi si impegna e farlo diventare un esempio per gli altri comuni. Certe restrizioni arrivano già in un periodo morto per la nostra realtà, la nostra è un'isola che vive di turismo e commercio. I nostri concittadini hanno rispettato le regole, abbiamo riscontrato solamente un po' di pressione per i supermercati ma per fortuna tutto è stato sotto controllo". Infine, l'arrivo delle festività natalizie e le priorità: "per il turismo a Natale escludiamo arrivi. Abbiamo puntato alla diminuzione delle luci e abbiamo spostato le risorse su settori che vanno sostenuti. Meno luci e più sostanza". (Ren)