Sardegna: dalla Regione 10 milioni di euro per mitigare rischio idrogeologico

- La Giunta regionale sarda ha stanziato dieci milioni di euro a favore dei comuni per portare a termine a progettazione di 29 interventi di mitigazione al rischio idrogeologico in area Pai: l’iniziativa rientra tra le opere già proposte nell'ambito del programma di interventi infrastrutturali del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr) e al momento privi di una copertura finanziaria che consenta lo sviluppo della progettazione degli interventi in area ad elevata e molto elevata pericolosità per un importo complessivo di opere pari a circa 95 milioni di euro. "Numerosi enti locali potranno procedere con la progettazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico che avevamo già ritenuto strategici e prioritari per le comunità coinvolte”, ha commentato il presidente della Regione Christian Solinas. "Abbiamo invertito il trend che fino a oggi vedeva la Sardegna soccombere sotto il peso delle incompiute grazie a una incisiva attività di collaborazione con gli enti locali finalizzata a portare a compimento opere pubbliche bloccate da anni; ora, andando ad incidere sulla sostenibilità economico-finanziaria dei progetti, sosteniamo i destinatari delle opere nella fase più delicata”, ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Frongia, aggiungendo che “in questo caso avevamo davanti una serie di interventi che al momento non avevano una dotazione finanziaria che consentisse l'avvio e lo sviluppo della progettazione, compresa l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, pareri e nulla-osta previsti dalle norme". (segue) (Rsc)