Sanità: Nursing Up, la Campania piange il decesso di due colleghi tra gli infermieri (2)

- "Siamo di fronte all’ennesimo caso - sottolinea De Palma - in cui ad uccidere non è il contagio ma le conseguenze psicologiche di turni massacranti, di stress e traumi sino al burn out, difficili da superare quando ogni giorno si guarda in faccia un nemico agguerrito e subdolo, che nei suo occhi porta il peggiore dei riflessi : 'la morte'. E’ questo il momento in cui i politici do turno, i datori di lavoro, amaramente silenziosi e indifferenti di fronte alle nostre sofferenze, si interroghino una volta per tutte sulle proprie pesanti responsabilità. Perché quando il cervello non ce la fa più, quando la mente arriva a concepire certi gesti insani, ci si trova di fronte a malattie mentali come la sindrome di burnout, che nasce come conseguenza di un profondo e lacerante esaurimento emotivo. Da tempo invochiamo interventi mirati. Da tempo chiediamo alle regioni di assumersi le responsabilità della cura e del recupero degli infermieri che hanno vissuto e vivono il dramma sulla loro pelle. Risposte idonee non ne arrivano però - afferma De Palma - e resta quel silenzio assoluto che ci lascia intendere, più che mai, che siamo soli, sempre più soli, e costretti a combattere a mani nude e disarmati. Siamo stanchi. Siamo arrabbiati. E ci rifiutiamo di accettare il perdurare di queste condizioni. Nei prossimi giorni prepareremo un allarmante report sui contagi degli infermieri italiani nella seconda ondata del Covid. Metteremo a nudo la peggiore delle verità lanciando anche una proiezione che, nella lapidarietà dei suoi dati, si preannuncia agghiacciante". (Com)