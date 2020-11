Abruzzo: il 17 novembre nuova seduta del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha convocato l'Assemblea legislativa regionale per martedì 17 novembre, alle ore 12, presso la Sala Ipogea del Palazzo dell'Emiciclo a L'Aquila. All'ordine del giorno dei lavori, figurano una serie di documenti politici fra i quali spiccano l'interpellanza a firma del consigliere Antonio Blasioli (Pd) sul "concorso straordinario farmacie-procedure per interpello; l'interpellanza a firma del consigliere Silvio Paolucci (Pd) sulla "situazione di diffusione Covid-19 nella provincia dell'Aquila segnatamente al territorio marsicano-decessi di pazienti in attesa fuori dal pronto soccorso dell'ospedale di Avezzano"; l'interpellanza a firma del consigliere Domenico Pettinari (M5s) sull'avviso per contributi a fondo perduto a favore dei settore turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi"; l'interpellanza a firma del consigliere Francesco Taglieri (M5s) sulla "richiesta di informazioni sulle procedure adottate in Regione per dare pieno sostegno all'attività di contact tracing attraverso l'applicazione "Immuni"; l'interpellanza a firma dei consiglieri Marianna Scoccia (Misto) e Silvio Paolucci su "Emergenza sanitaria covid-19". (segue) (Gru)