Abruzzo: il 17 novembre nuova seduta del Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seconda parte della riunione, l'Assemblea dovrà esaminare i seguenti progetti di legge: "Aree di confine: proposte e progetti condivisi per lo sviluppo e l'integrazione territoriale"; "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1976, n. 43 (opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale)"; "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 17 /1974 (norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con decreto del presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali)"; "Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 57 recante "Modifiche alla legge regionale n. 49/2017 (norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario" per il sostegno al pendolarismo studentesco nei comuni al di sotto dei 2000 residenti". (Gru)