Covid: Locatelli, c'è calo ricoveri, cominciamo a vedere effetti misure contenimento

- Due "parametri importanti" per rilevare la diminuzione della trasmissibilità sono "che il numero dei recoveri nei posti letto di area medica si è ridotto di più della metà", e che "si è ridotto abbondantemente del 50 per cento anche il numero dei recoveri nelle terapie intensive. Cominciamo quindi a vedere tutti gli effetti delle misure messe in atto, in particolare quelle del Dpcm del 24 ottobre". Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, alla trasmissione Mezz'ora in più condotto da Lucia Annunziata su Rai3.(Rin)