Musica: uscito "L'ammore è ammore" nuovo singolo di Tony King, il trapper transgender racconta la sua storia (2)

- "L'ammore è ammore" nasce pochi mesi prima della tragedia di Paola, dopo una storia simile accaduta proprio a Tony: "E' una storia tragica quella di Paola che è capitata anche a me. L'epilogo è stato diverso fortunatamente, ma ho vissuto sulla mia pelle la stessa storia di violenza e sopruso", sottolinea Tony. Allo stesso tempo è un brano d'amore: "Canto in napoletano perché per me è la lingua che meglio racconta l'amore, la passione e la voglia di sentirsi liberi – spiega il trapper – la musica è la mia vita, mi ha dato la forza di compiere i miei passi e spero che il mio percorso possa essere da stimolo e da supporto per chi si trova nelle mie stesse condizioni. Spero che le cose cambino per tutti e anche per me. Vogliamo e dobbiamo vivere l'amore in serenità, senza paura del pericolo e senza il marchio di insopportabili taboo". Il singolo è prodotto da Massimo e Valerio Jovine e Giuseppe Spinelli ed è edito dalla Planet Record. Il video diretto da Nomods Film, in poche ore ha raggiunto decine di migliaia di visualizzazioni, proiettando Tony King come una nuova icona trapper. (Ren)