Piemonte: prevenzione tumori maschili, Consiglio regionale sostiene campagna "Un baffo per la ricerca"

- Il Consiglio regionale del Piemonte, per tutto il mese di novembre dedicato alla prevenzione maschile, sosterrà la campagna “Un baffo per la Ricerca”, promossa dalla Fondazione Ricerca Molinette. Tutti i fondi raccolti nel corso della campagna, sosterranno un progetto di ricerca della S.C. Urologia Molinette finalizzato ad individuare il profilo genetico dei tumori della prostata invisibili alla risonanza magnetica (circa il 20% del totale), molto insidiosi perché difficili da diagnosticare in fase precoce e generalmente aggressivi. I dati raccolti consentiranno l’acquisizione dei materiali necessari per l’analisi genomica, per identificare con chiarezza il profilo genico che caratterizza questo tipo di tumori. In base ai dati del rapporto “I numeri del Cancro in Italia - 2020”, i tumori urologici sono tra le 5 neoplasie più frequentemente diagnosticate nel nostro paese. Ogni anno vengono diagnosticati 36.000 carcinomi della prostata, oltre a 25.500 carcinomi della vescica. Considerando tutte le neoplasie, l'efficacia delle campagne di prevenzione e delle terapie innovative ha determinato un complessivo aumento del numero delle persone vive dopo la diagnosi: sono circa 3,6 milioni, con un incremento del 37% rispetto a 10 anni fa. Almeno un paziente su quattro (quasi un milione di persone) è tornato ad avere la stessa aspettativa di vita della popolazione generale e può considerarsi guarito. “Mai come in questo momento - ha sottolineato il presidente Stefano Allasia - rinnovare l’interesse riguardo a forme di prevenzione e cura di altre patologie acquisisce un valore fondamentale, considerato l’elevato rischio di essere sopraffatti dal timore e dalla paura, distogliendo l’attenzione da altri tipi di urgenze, non certo meno importanti. E’ sempre importante prendersi cura della propria salute, anche in assenza di sintomi. Il numero di persone che si sottopone a visite urologiche periodiche è ancora molto basso e raramente ci si reca da uno specialista, se non già in presenza di sintomi. La pandemia – ha concluso il presidente - ha senz’altro ancora limitato la propensione alla prevenzione, proprio per questo è importante sensibilizzare i piemontesi affinché si sottopongano a visite di controllo, perché questa patologia, se diagnosticata in tempo, può essere curata con successo”. (segue) (Rpi)