Napoli: nasce la nuova società sportiva Waterpolo Lions

E' stata costituita a Napoli la nuova società sportiva "Waterpolo Lions" che si dedicherà agli sport acquatici, in primo piano ci sarà la pallanuoto. La neonata struttura, presieduta da Andrea Scotti Galletta, partirà da un gruppo storico di atleti che comporranno la 'prima squadra', l'Under 20 e l'Under 18, che saranno allenati dal tecnico Dario Gulemì, allenatore giovane ma con grande esperienza sia con squadre senior che giovanili dal Pomigliano all'Acquachiara, dal Nuoto2000 e alla Nantes Vomero". L'annuncio in una nota. Il presidente Scotti Galletta ha affermato: "Siamo ansiosi di cominciare questa nuova avventura sia i soci che gli atleti non vedono l'ora partire in questa nuova sfida. Creare una nuova realtà diversa e più moderna, fatta da persone vicine ai ragazzi, con un'attenzione ad ogni singolo atleta è un sogno che parte da lontano e pian piano sono sicuro che prenderà sempre più forma". E quindi: "Vogliamo offrire ai giovani - ha aggiunto il Presidente della 'Waterpolo Lions' - una mentalità vincente e creare ad ognuno di loro la possibilità di esprimersi al meglio nello sport, ma soprattutto nella vita, affiancandoli anche nella loro crescita con futuri progetti di Dual Career, sport-studio o sport-lavoro". Infine ha concluso: "Sono molto contento della squadra che abbiamo formato a livello societario ognuno è un valido professionista nel proprio ambito e darà il suo fondamentale apporto per lo sviluppo di tutto il progetto".