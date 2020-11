Sardegna: dalla Regione 10 milioni di euro per mitigare rischio idrogeologico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre in provincia di nuovo, sono in programma a Villagrande Strisaili opere di completamento per la mitigazione del Rio Bau Argili, per 90 mila euro; interventi ad Orosei per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto "Colatore n.4", per centomila euro; interventi a Tiana per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto "Su Tragu", per 90 mila euro; e a Lotzorai interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana ad elevata pericolosità idraulica. Per quanto riguarda il Sud Sardegna, sono in programma interventi di contenimento dei fenomeni di crollo, per 210 mila euro; il completamento dei lavori a Masainas per la messa in sicurezza dell'abitato di Is Fiascus per 130 mila euro; e a Villa San Pietro interventi sul rio Mannu di Pula e rio Is Molentis per la mitigazione del rischio idraulico che interessa il centro abitato, per 240 mila euro. Sono poi quattro gli interventi previsti nel comune di Capoterra: sistemazione idraulica del rio San Gerolamo–Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni; messa in sicurezza idraulica SP 91 con costruzione ponte sul rio Canale Baccu Liconosu; messa in sicurezza idraulica SP 91 con adeguamento alveo, demolizione ponte esiste e costruzione nuovo ponte sul rio Baccu Tinghinu; e messa in sicurezza idraulica SP 91 con costruzione ponte sul rio Is Coddus. (Rsc)