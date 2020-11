Piemonte: prevenzione tumori maschili, Consiglio regionale sostiene campagna "Un baffo per la ricerca" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Ricerca Medica e Scientifica è la base di partenza di ogni nuovo traguardo raggiunto in campo diagnostico e terapeutico - ha dichiarato il presidente della Fondazione Massimo Segre -. La collaborazione tra Fondazione Ricerca Molinette (FRM) e istituzioni è in tal senso fondamentale in un' ottica di dialogo a sostegno delle grandi necessità in ambito di ricerca. Da più di 10 anni FRM sostiene l' eccellenza piemontese nella ricerca, fatta di studi coraggiosi ed innovativi, cui si aggiunge il grande entusiasmo dei ricercatori. Questo è il nostro investimento per il futuro”. La campagna si articola in diversi ambiti, alcuni dei quali permetteranno non solo di sostenere la ricerca ma anche di supportare il commercio e i negozi locali in un momento di grande difficoltà: I baffi sono il simbolo della campagna: durante tutto il mese di novembre, gli uomini che vorranno aderire all’iniziativa (compresi i consiglieri regionali) sono invitati ad aderire all’iniziativa fatti crescere i baffi e vai a farti la barba da uno dei Barbieri Amici della campagna, dove si potrà fare una donazione per la Ricerca e prendere una spilletta col baffo. Acquisto di gadget solidali col Baffo: si potrà scegliere tra mascherine, grembiuli da cucina, shopper, calzini da adulto e da bambino, tutti rigorosamente baffuti! Sostieni la Ricerca mangiando! Si potrà postare sui social la foto di un piatto scelto tra le proposte culinarie della rete dei locali Amici. I locali aderenti devolveranno una quota per ogni Piatto col Baffo venduto nel mese di novembre. Una donazione a Fondazione Ricerca Molinette con la causale “un baffo per la ricerca 2020”, attraverso bonifico bancario, bollettino postale, PayPal oppure dona alla raccolta fondi sulla pagina Facebook della Fondazione. Il Consiglio regionale darà visibilità sui social istituzionali alla campagna, condividendo i post della Fondazione su Facebook e Instagram o invitando i consiglieri a postare le foto profilo col Baffo (con l’hashtag #unbaffoperlaricerca e il tag “Fondazione Ricerca Molinette”. (Rpi)