Covid: De Magistris, Speranza mi ha detto che Campania sarà zona rossa

- "Ho voluto chiamare personalmente il ministro Speranza che mi ha notiziato che la Campania è zona rossa. Son contento del lavoro che abbiamo fatto anche se l’ordinanza che stavo per firmare è superata. Non avrebbe avuto senso chiudere una strada anziché un’altra in zona gialla". Lo ha detto in un video su Facebook il sindaco di Napoli Luigi de Magistris che ha aggiunto: "Ora mi sento di chiedere al governo ristori economici immediati. La città non può pagare sulla propria pelle una zona rossa che con un lavoro dopo il lockdown poteva essere evitato” (Ren)