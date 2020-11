Covid: Pentangelo (FI), se tampone va prescritto allora si prevedano rimborsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La legge è e deve essere uguale per tutti. Quindi, se per ragioni di salute pubblica, una norma impone che sia solo e soltanto il medico di famiglia a poter decidere chi può fare o non fare un tampone Covid, la stessa deve prevederne il rimborso anche quando il cittadino decide liberamente di rivolgersi ad una struttura privata autorizzata". Lo ha affermato Antonio Pentangelo, deputato e coordinatore provinciale di Forza Italia Napoli. "Il Governo provveda dunque con la prossima manovra finanziaria a coprire le spese sostenute dai cittadini per i tamponi".(Ren)