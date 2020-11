Covid: Piemonte, 37 decessi e 4.471 contagiati nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 37 i decessi di persone positive al test del Covid-19 registrati oggi in Piemonte. Questo il dato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione. Il totale in Piemonte è ora 5001 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 780 Alessandria, 306 Asti, 253 Biella, 518 Cuneo, 483 Novara, 2200 Torino, 261 Vercelli, 150 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 50 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.Sono invece 4.471 i contagiati al Covid-19 registrati oggi in Piemonte. Di questi, 1.648 (il 37%) sono asintomatici. Di questi, 366 sono stati individuati nelle Rsa, 337 in ambito scolastico, 3768 tra la popolazione generale. Il tutto, effettuando oggi 19.715 tamponi. Sale così a 121.783 il totale di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte: 10.492 ad Alessandria, 5527 Asti, 4229 Biella, 15.472 Cuneo, 8871 Novara, 67.103 Torino, 4491 Vercelli, 3502 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 757 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1269 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. (Rpi)