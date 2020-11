Covid: De Luca, oggi in Campania 3.900 nuovi casi di contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi i dati della Campania per l’aspetto sanitario sono 3.900 nuovi contagi con percentuale di percentuali, su 25mila tamponi, del 16,5 percento. Da tre-quattro giorni la percentuale scende leggermente. Speriamo sia una tendenza. Sulla terapie intensive 190 su 256 posti disponibili, siamo al 27 percento di occupazione. Abbiamo oltre 500 posti letto disponibili per pazienti Covid. Stiamo quasi completando lavoro informatico per risultati tamponi. Il 70 percento di chi fa il tampone riceve sul proprio cellulare entro le 24 ore il risultato. La Regione Campania rimane a oggi col tasso più basso di mortalità Covid. Non solo da febbraio a oggi ma anche il dato che riguarda da settembre a novembre". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)